"Сказали, что номер просрочен": какие уловки используют телефонные мошенники

ФСБ при поддержке сотрудников МВД задержала пособников украинских спецслужб, которые занимались шпионажем и диверсиями. На допросе радикалы заявили, что стали жертвами телефонных аферистов. Мошенники убедили россиян перевести крупные суммы денег на так называемые "безопасные счета". После чего шантажом заставили выполнять задания, результатом которых станут длительные сроки тюремного заключения.

Охоту на потенциальных жертв мошенники из Украины ведут основательно. Девушке настолько успели промыть мозги, что она пошла на задание в исписанной ручкой футболке "за ВСУ". И четко следовала указаниям.

"По заданию украинских спецслужб они вели фото- и видеосъемку объектов транспортной и энергетической инфраструктуры. После предоставления кураторам отснятых материалов совершили поджоги автомобилей и повредили опоры высоковольтных линий электропередач. В ходе допросов задержанные пояснили, что попали под влияние телефонных мошенников", - отметила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

География поиска жертв огромна. Только за последнее время сотрудники ФСБ и МВД России задержали таких отчаянных поджигателей в Челябинской, Ивановской и Тульской областях. Истории как под копирку – звонок с незнакомого номера от имени мобильного оператора:

"Сказали, что у вас номер просрочен - надо продлить на 10 лет. В ходе невнимательности сказал им два кода из смс. Как потом оказалось, это код от Госуслуг".

И вот желающие сохранить свой номер телефона, по сути, лишились сбережений. Кто-то даже взял кредит. На так называемые безопасные счета собственноручно перевели от 250 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Но на этом история не заканчивается. Дальше украинские спецслужбы приступают к шантажу:

"Позвонил человек и сказал, что деньги были переведены на Украину, что вы изменили Родине, нужно отдать долг. И заставили выполнять его работу".

Работа не пыльная – пояснили на том конце провода. Чиркнуть спичкой: "Спилить, точнее, уронить вышку ЛЭП. Причем, не одну. И еще пробраться на запрещенную территорию. Там сфотографироваться и создать задымление на рельсах".

Чтобы придать правдоподобности легенде, операцию украинские спецслужбы выдали за проверку якобы антитеррористической защищенности.

"ФСБ России в очередной раз напоминает, что сотрудники специальных служб, правоохранительных органов. Центрального Банка Российской Федерации никогда не предлагают перевести деньги на "безопасные счета" и не привлекают граждан по телефону к участию в проверках антитеррористической защищенности объектов, оперативных мероприятиях, тем более связанных с совершением поджогов и задержанием преступников", - указали в ведомстве.

А вот за диверсии, которые устроили поддавшиеся на удочку мошенников, пусть и по их указке, грозит наказание - до 20 лет лишения свободы.