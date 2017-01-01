Невесту Гогена Солнцева нашли мертвой в Битцевском парке

Бывший участник "Дома-2" Гоген Солнцев пережил ужаснейшую трагедию. Его возлюбленную убили, когда она гуляла в парке.

Гоген поделился переживаниями в эфире шоу "Основано на реальных событиях". Невесты Солнцева Галины Ивановой нет в живых уже семь лет, но артист все еще не оставляет надеж найти убийцу.

Шоумен и его возлюбленная встречались около года, они планировали пожениться, но заявление в загс еще не подали. Гоген был уверен, что нашел свою вторую половинку. Но в 2017 году изуродованное тело Галины нашли в лесу.

"Она жила в районе Ясенево и гуляла по вечерам в злополучном Битцевском парке. <…> Ее убили в этом парке после того, как поймали битцевского маньяка. В этот же день, когда нашли тело Гали — изуродованное, искромсанное ножом и изнасилованное, нашли убитым еще одного человека, тоже, по-моему, расчлененным. Подумали: завелся еще один битцевский маньяк", — рассказал Солнцев.

Трагедия опустошила Гогена. Он отказывался от съемок, думал, что над ним висит некое проклятие, ведь до этого мужчина пережил смерть своей беременной подруги Виктории.

Долгое время после потери любимой шоумен никому не рассказывал о своей боли. А потом понял, что пока он не найдет убийцу, не сможет успокоиться. С разрешения родителей возлюбленной Солнцев решился поднять эту тему на телевидении и в своем блоге.

"Возможно, это поможет поймать убийцу. Убийца до сих пор не задержан, спустя 7 лет убийца не пойман! И мои попытки об этом рассказать — это лишний раз обратить внимание на эту историю, чтобы ее не забывали. Нет срока годности убийства", — заявил шоумен.