С Лолитой Милявской случился конфуз: забыла надеть юбку перед выходом на сцену

Лолита Милявская выступила на 10-летии "Нового радио" в Лужниках. Но без конфуза концерт не обошелся.

Певица появилась на сцене в черном боди и колготках, поверх она накинула пиджак, а дополнила образ сапожками на шпильках. Но кое-чего в образе артистки не хватало. Поклонники Лолиты сочли, что она забыла надеть юбку.

Многие посмеялись над новым концертным костюмом Милявской, отметив, что в 61 год она имеет прекрасную фигуру. Но нашлись и те, кто принялся осуждать артистку, мол, образ неподобающий для публичного выступления и ее возраста. Россияне припомнили Лолите "голую вечеринку" Насти Ивлеевой, после которой певица столкнулась с отменой, и лишь совсем недавно смогла вернуться к концертам.

"Опять "голая вечеринка"? Как это унизительно, что женщине в ее возрасте больше нечем удивить публику"; "Юбку дома забыла?"; "А мне нравится Лолита! И никакого срама она не показала, все же прикрыто"; "Ой, а как сами по улицам ходят в лосинах, то нормально, а тут напали на Лолиту", — спорят пользователи Сети.