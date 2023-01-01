Экстремальный забег в Мурманской области закончился гибелью двух человек

По факту гибели двух человек во время трейл-забега "Хибины" в Мурманской области возбуждено уголовное дело. Расследование ведут по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Об этом в понедельник, 7 июля, рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.

В ведомстве уточнили, что погибли жительница Санкт-Петербурга 1963 года рождения и москвич 1978 года рождения. По предварительным сведениям, причиной смерти стало общее переохлаждение организма. Кроме того, участница забега из числа местных жителей пострадала — ей оказали медицинскую помощь амбулаторно.

Организатор забега задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Как уточняет ТАСС, организаторов забега заблаговременно предупреждали о непогоде — снеге и сильном ветре. Однако отменить или отложить мероприятие они отказались.

Глава Мурманской области Андрей Чибис рассказал в своем Telegram-канале, что ситуацию с трагически завершившимся забегом "Хибины" он держит на личном контроле. Причины случившегося будут тщательно расследованы, пообещал политик. Он выразил соболезнования родным погибших, уточнив, что мероприятие устраивала частная компания.

Экстремальные мероприятия, организованные "частными лавочками", нередко оборачиваются страшными последствиями. В 2023 году погибли восемь человек, отправившиеся на экскурсию по подземному коллектору реки Неглинки. Виновники — бизнесмен и диггер — получили реальные сроки лишения свободы.