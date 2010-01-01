Врач раскрыл правду о состоянии Аллы Пугачевой: вот почему трясутся руки

Алла Пугачева не скрывает, что уже давно ее здоровье шалит. У Примадонны целый букет болезней. На днях муж-иноагент певицы выставил в Сеть кадры, на которых Алла Борисовна пожаловалась, что не может совладать с тремором рук. Врач-терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин рассказал, на какие заболевания это может указывать.

"Такое бывает при мышечной астении, при гипертиреозе и синдроме Паркинсона. Руки могут трястись от возникающего напряжения в определенном месте на фоне стресса или усталости от тяжестей", — поделился специалист.

Врач так же не исключает, что Пугачевой, возможно, уже трудно даже держать телефон на вытянутых руках. Но при этом кардиолог не считает, что трясущиеся руки Примадонны связаны с сердечными проблемами.

Напомним, что исполнительница хита "Мадам Брошкина" в 2010-х годах перенесла операцию на сердце. А ее портниха Любовь Аксенова рассказала, что еще в молодости певица покупала обувь разного размера, потому что мучилась от подагры, пишет "Абзац".

Сама же Пугачева говорила, что ей не подходит жаркий климат из-за давления. Сейчас живущей на Кипре артистке приходится сидеть весь день под кондиционером, а на улицу выходить она может только вечером. Летом же Примадонна и вовсе уезжает в Юрмалу, чтобы не страдать от зноя.