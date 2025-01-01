Глава Крыма изъявил готовность немедленно открыть аэропорт Симферополя

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что готов незамедлительно запустить работу аэропорта в Симферополе, как только поступит соответствующее распоряжение президента России Владимира Путина.

Соответствующее заявление Аксенов сделал в понедельник, 7 июля, встречаясь с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Дмитрием Ядровым. Как сообщает пресс-служба ведомства, обсуждались вопросы готовности международного аэропорта Симферополь им. И.К. Айвазовского (UKFF) и его персонала к потенциальному возобновлению работы, а также общего материально-технического состояния воздушной гавани.

Глава Крыма подчеркнул, что авиация остается для полуострова основным видом транспорта, без которого республика теряет львиную долю туристов. При получении распоряжения Владимира Путина "готовы запуститься в самые короткие сроки", тем более что в воздушной гавани "команда собралась профессиональная, решение любых проблемных вопросов, даже самых сложных, ей по плечу".

Ядров, в свою очередь, заверил, что аэропорту Симферополя, несмотря на временное закрытие, уделяют надлежащее внимание, "потому что воздушный транспорт всегда будет играть ключевую роль как для крымчан, так и гостей полуострова".

С начала российской специальной военной операции некоторые аэропорты в городах южной и центральной части нашей страны временно закрыты — это решение продиктовано соображениями безопасности. В феврале 2025 года Росавиация опровергла слухи о скором открытии этих воздушных гаваней и пообещала, что заблаговременно проинформирует, если появятся какие-либо изменения в этом направлении.

Тем временем Росавиация обсуждает возобновление полетов с властями многих государств. Ведомство уточнило, что идет совместная работа по этой линии с МИД, Минтрансом и Минэнокомразвития. Однако пока не раскрывается, каких именно стран это касается.