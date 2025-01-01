Работодателям в России запретили лишать сотрудников большей части премии

С 1 сентября 2025 года в России начнет действовать законодательная норма, запрещающая работодателю урезать премии своим работникам более чем на 20% месячной зарплаты. Об этом рассказал руководитель правового департамента Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Яков Купреев.

Как пояснил эксперт, нередки ситуации, когда зарплата состоит из оклада и премиальных, причем первая, обязательная, часть может составлять, к примеру, 20 тысяч рублей, а вторая — 80 тысяч рублей. В случае дисциплинарного проступка работодатель может лишить сотрудника всей премии — в итоге работник получит лишь пятую часть всей суммы.

Поправки в Трудовой кодекс устраняют подобные ситуации — величина удержания в связи с лишением премии из-за дисциплинарного проступка не может превысить 20% от ежемесячной заработной платы.

Также работодателей обяжут четко прописывать виды премий, их размеры, сроки и условия выплаты, если премирование регулируется коллективным договором, цитирует Купреева РИА Новости.

Ранее в ходе опроса выяснилось, что 70% процентов респондентов в России готовы отказаться от новогодних корпоративов в пользу годовой премии. Авторы исследования объяснили такой результат тем, что в большинстве случаев россиянам приходится самим раскошеливаться на организация корпоративных вечеринок.

Между тем в Госдуме раскритиковали идею Сергея Миронова о внесении в Трудовой кодекс положения об обязательной годовой премии — так называемой тринадцатой зарплате. Подобное вмешательство в работу компаний несет в себе угрозу краха экономики, подчеркивала депутат Светлана Бессараб.