Экс-министр транспорта Старовойт найден мертвым

Следователи выясняют обстоятельства смерти бывшего министра транспорта России Романа Старовойта. Его тело было найдено в понедельник, 7 июля. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Как уточняется в официальном Telegram-канале ведомства, тело экс-министра с огнестрельным ранением обнаружили в его личном автомобиле в Одинцовском городском округе Московской области.

Следственные органы ГСУ СК России по Московской области работают на месте, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Петренко отметила, что на данный момент основная версия следствия – самоубийство.