Непредоставление в военный комиссариат сведений о смене места жительства грозит россиянам штрафами в размере от 10 до 20 тысяч рублей. Соответствующие поправки в законодательство подписал президент России Владимир Путин.

В Кодексе об административных правонарушениях появится норма, гласящая, что штрафы будут выписывать за несообщение в установленном законом порядке в военный комиссариат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, сведений о переезде на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией.

Также штраф предусмотрен за неявку в военный комиссариат в установленный федеральным законом срок в случае переезда на новое место пребывания без смены регистрации.

Как уточняет "Интерфакс", прежде величина административного штрафа за соответствующее нарушение варьировалась от 1 до 5 тысяч рублей.

В России 15 июля завершится весенний призыв в армию. В Генштабе ВС России подчеркивали, что эта кампания никак не связана с проведением специальной военной операции на Украине. В новые регионы и для участия в выполнении задач специальной военной операции срочников не направляют.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что наши граждане отправляются на специальную военную операцию добровольно, тогда как киевский режим отлавливает людей на улице, как собак. По словам президента, "у нас по 50, по 60 тысяч ребят в месяц сами приходят".