Собянин рассказал, каким будет Национальный центр "Россия" на Пресне

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в посте в телеграме, что на Пресне по поручению Владимира Путина создается Национальный центр "Россия". Экспозиция станет продолжением прошедшей на ВДНХ выставки-форума "Россия", которую посетили больше 18,5 миллиона человек.

"Вместе с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко осмотрели экспозицию Национального центра "Россия", которая сейчас работает в павильоне №7 Экспоцентра, и обсудили концепцию будущего выставочного пространства. Новый центр станет постоянной площадкой для демонстрации достижений страны. Общая площадь составит около 205 тыс. кв. м", - написал глава города.

Как уточнил Собянин, на территории выставки расположатся медиацентр, концертный зал с трансформируемыми местами, конгресс-центр, молодежный креативный кластер.

"Форма здания Национального центра будет напоминать одновременно и природный ландшафт нашей страны, и её бескрайние снежные просторы. Мультимедийный фасад сможет видоизменяться под разные события", - добавил мэр.

Проект планируют завершить в 2029 году.