Выяснилось, почему глава СКР хочет возбудить дело против военного судьи Тришкина

Основанием для запроса председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела против судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина стал инцидент на дороге.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные суда, имело место некое "происшествие на дороге". Тришкин принес пострадавшему "глубочайшие извинения" и предложил в качестве компенсации вреда 600 тысяч рублей. Второй участник аварии сначала согласился, однако затем обратился к адвокату и затребовал сумму, превышающую предложенную в 10 раз.

Решить вопрос миром не удалось, поскольку такими деньгами Тришкин не располагает, рассказали в суде. Однако "он готов еще раз извиниться и компенсировать моральный и физический вред".

Согласно российскому законодательству, решение о возбуждении уголовного дела в отношении судьи районного суда и мирового судьи принимается главой Следственного комитета России с согласия Высшей квалификационной коллегии судей. Она, как ожидается, изучит соответствующее заявление Александра Бастрыкина 16 июля.

В числе дел, которые рассматривает Альберт Тришкин, значится дело координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова (включен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму) об оправдании терроризма. Его защитник заявил, что в случае возбуждения дела в отношении судьи "теоретически, если производство не завершится, то дело будут слушать сначала".