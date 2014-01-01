Суд арестовал бывшего первого заместителя директора Росгвардии Виктора Стригунова по ходатайству следствия. Об этом рассказала в понедельник, 7 июля, официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Как уточняется в Telegram-канале ведомства, установлена причастность Виктора Стригунова к совершению преступлений коррупционной направленности.

Следователи выяснили, что в 2014 году МВД России и ООО "СУ Ремстройторг" заключили многомиллионный госконтракт на строительство учебного центра в Кемеровской области. Контролировать реализацию контракта должен был Стригунов. Он, зная о проблемах с участком под учебный центр, все равно распорядился начать строительство. В итоге центр так и не ввели к эксплуатацию — государству был причинен ущерб более чем на 2 миллиарда рублей.

Также замглавы Росгвардии набрал взяток на 66 миллионов рублей, обещая компаниям покровительство при выполнении госконтрактов.

Ранее глава Конституционного суда Валерий Зорькин отмечал, что коррупция — это повсеместное и, судя по всему, неистребимое явление. При этом он подчеркнул, что коррупция негативно влияет на национальную безопасность России.

Тем временем на Украине уровень коррупции шокирует даже ее западных сторонников. Офицер армейской разведки США в отставке Томоаки Иисиба предупредил, что потенциальное перемирие с Россией не улучшит ситуацию — настоящий коррупционный ад для Украины еще впереди.