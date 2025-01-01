Путин разрешил лицам без гражданства служить по контракту в ВС России

Лица без гражданства вправе проходить службу по контракту в Вооруженных силах России. Соответствующие поправки подписал глава государства и верховный главнокомандующий Владимир Путин.

Документ вносит коррективы в закон "О воинской обязанности и военной службе". Благодаря этим поправкам может быть расширен круг лиц, которые могут поступить на военную службу по контракту, отмечает "Интерфакс".

Ранее в России обязали служить в армии тех, кто получил российский паспорт — они тоже должны исполнять обязанности по защите своего нового Отечества. В случае уклонения от постановки на воинский учет таких людей будут лишать обретенного гражданства России.

Между тем зампред Совбеза Дмитрий Медведев рассказал, что в России взят "весьма приличный" темп набора военнослужащих, проходящих службу по контракту. За первые шесть месяцев 2025 года в ряды российской армии поступили свыше 210 тысяч контрактников, еще более 18 тысяч человек присоединились к добровольческим подразделениям.