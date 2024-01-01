Польша безвозвратно потеряла 15 тысяч наемников за время боевых действий на Украине. Такие данные озвучил в понедельник, 7 июля, депутат Госдумы Александр Бородай.

Как заявил парламентарий, "одни поляки в ходе СВО потеряли убитыми, подчеркиваю, не ранеными и убитыми, не "трехсотыми" и не "двухсотыми", а только убитыми примерно 15 тысяч своих бойцов".

Бородай, которого цитирует NEWS.ru, считает, что это подтверждает масштабное участие польских военных в конфликта на Украине на стороне ВСУ. При этом депутат подчеркнул, что Россия в ходе специальной военной операции борется за свою землю, а Польша рассматривает территорию Украины как зону своих стратегических интересов.

В декабре 2024 года главный специалист по вопросам прохождения военной службы иностранцами в ВСУ подполковник Константин Милевский рассказал, что граждане 72 стран мира проходят службу в составе Вооруженных сил Украины. При этом одни охотятся за деньгами, другие рассчитывают получить украинское гражданство.

Также сообщалось, что Украина не прекращает попыток вербовать наемников в Южной Корее. В популярном южнокорейском интернет-сообществе появилось сообщение под заголовком: "В одной украинской боевой группе объявили о наборе сотрудников".