В Китае рассказали, как Путин обескуражил Трампа

Российский лидер Владимир Путин во время своего недавнего телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом повел себя отнюдь не так, как ожидал визави. Это обескуражило президента Соединенных Штатов, отмечают в Китае.

Как пишет китайское издание Sohu, телефонный разговор между российскими и американскими лидерами вновь не помог выработать консенсус, а мирные инициативы, продвигаемые Дональдом Трампом, ни к чему не привели. Президент США рассчитывал посулами и запугиванием заставить Владимира Путина сдвинуться с занятой позиции, но ожидания не оправдались.

Китайские журналисты отмечают, что российский лидер не просто остался на своей позиции, но и ужесточил риторику. Американцы "недооценили решимость Путина", явно не ожидая подобной непоколебимости, — в итоге Вашингтон обескуражен и не знает, что делать дальше.

Трамп ранее заявлял, что остался недоволен созвоном с Владимиром Путиным. В Кремле в ответ заверили, что внимательно относятся ко всем заявлениям американского лидера. Москва хотела бы добиться своих целей дипломатическим путем, однако "пока это не представляется возможным".

При этом Трамп признал, что российские власти справляются с санкциями, хотя он "жестче с Россией, чем почти с любой другой страной". Президента России Владимира Путина американский политик назвал профессионалом, понимающим, что к чему в санкционной политике.