ВС России за неделю взяли под контроль более 10 населенных пунктов

Активное продвижение практически по всей линии боевого соприкосновения. Подразделения группировки "Центр" освободили населенный пункт Дачное - первый в Днепропетровской области. Эти кадры Минобороны распространило сегодня. Также освобождена Бессаловка в Сумской области. Отличились бойцы группировки "Север". А накануне российский флаг был поднят над Поддубным в ДНР и Соболевкой в Харьковской области. Всего же только за последнюю неделю российская армия взяла под контроль свыше 10 населенных пунктов. После освобождения первым делом проводится разминирование территории.

Беспилотная авиация сейчас на фронте - грозная сила, если не сказать решающая. На Ореховском направлении операторы БПЛА группировки "Днепр" обнаружили и сорвали ротацию подразделений ВСУ.

На южнодонецком направлении в районе поселка Карла Маркса уничтожен пункт временной дислокации украинских боевиков и автомобиль, который выполнял подвоз беспилотников и боеприпасов. А на северском направлении расчеты ударных БПЛА "Южной" группировки сорвали доставку на позиции ВСУ миномета и снарядов. Подорваны две дистанционно управляемые платформы. Артиллерия группировки нанесла удары по скоплениям живой силы и техники противника.

Евгений Третьяков, старший офицер "Южной" группировки войск: В течение суток противник потерял до 115 военнослужащих, автомобиль, пять орудий полевой артиллерии, станцию РЭБ, склад боеприпасов и два склада материальных средств.

В зоне ответственности группировки "Запад" огонь по врагу ведут расчеты гаубиц Д-30. Осколочно - фугасные снаряды ложатся точно в цель на расстоянии свыше 15 километров. Это позволяет нашим штурмовикам продвигаться вперед. Так накануне в Харьковской области был освобожден населенный пункт Соболевка.

А этот залп РСЗО "Ураган" произведен специальными снарядами. Боевая часть каждого - четыре специальных контейнера, в которых листовки с призывом к военнослужащим ВСУ сдаться. Силами одного расчета РСЗО на позиции противника было заброшено более 64 тысяч листовок, что спасет не один десяток жизней насильно доставленных на передовую бойцов ВСУ.