Правительство продлило программу госгарантий по кредитам на поддержку предприятий

200 миллионов рублей выделено на гранты ветеранам спецоперации, которые решили запустить агропроекты. Об этом заявил Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.
Также, сообщил Мишустин, правительство продлило программу госгарантий по кредитам и облигационным займам на поддержку предприятий до конца 2025 года. На эти цели выделят 290 миллиардов рублей.
Еще одним приоритетным вопросом стало здравоохранение. Речь шла о строительстве современных медицинских центров. Так, в Орловской области возводят многопрофильную клинику. Ранее там были проблемы с проектно-сметной документацией и с подрядчиком.
"Сейчас строительство активно идет с использованием в том числе средств федерального бюджета. На это в нем предусмотрено свыше двух миллиардов рублей на текущий год, а в следующем планировалось предоставить региону еще почти 1 миллиард 300 миллионов рублей. Направим их уже в 2025-м, чтобы работу можно было завершить с опережением сроков и открыть центр для граждан как можно скорее. Псковская область получит субсидию примерно в 260 миллионов рублей на создание нового корпуса межрайонной больницы, на реконструкцию двух районов. Алтайскому краю распределим около 250 миллионов рублей. Финансирование нужно для возведения хирургического отделения центра материнства и детства в Барнауле", - сказал Мишустин.