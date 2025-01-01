Правительство продлило программу госгарантий по кредитам на поддержку предприятий

200 миллионов рублей выделено на гранты ветеранам спецоперации, которые решили запустить агропроекты. Об этом заявил Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

Также, сообщил Мишустин, правительство продлило программу госгарантий по кредитам и облигационным займам на поддержку предприятий до конца 2025 года. На эти цели выделят 290 миллиардов рублей.

Еще одним приоритетным вопросом стало здравоохранение. Речь шла о строительстве современных медицинских центров. Так, в Орловской области возводят многопрофильную клинику. Ранее там были проблемы с проектно-сметной документацией и с подрядчиком.