Человек погиб при взрыве в баре в Рязани

Один человек погиб и еще трое пострадали в результате взрыва в здании напротив торгового центра в Рязани. Об этом рассказали в понедельник, 7 июля, в городских экстренных службах.

Как заявил собеседник РИА Новости, говоря о месте происшествия, "там какой-то клуб" — это двухэтажное здание, расположенное напротив торгового центра "Малина".

Региональный оперативный штаб уточняет, что речь идет о лаунж-баре. По предварительным данным, взрыв произошел от неосторожного обращения с боевой гранатой — посетитель заведения принес ее, пребывая в полной уверенности, что это муляж. Однако боеприпас оказался настоящим и сдетонировал.

Ранее сообщалось, что в салоне сотовой связи в Махачкале произошел взрыв, пострадали два человека. Это было второе происшествие такого рода в городе за один день — до него взорвался газ в многоэтажке. Как оказалось, ее построили с нарушениями.