МИД России вызвал временного поверенного в делах Швеции

Временного поверенного в делах Швеции в России Ергена Седерберга вызвали на Смоленскую площадь. Об этом рассказали в понедельник, 7 июля, в российском Министерстве иностранных дел.

Дипломату был заявлен протест в связи с тем, что в ночь на 5 июля неопознанный БПЛА атаковал торговое представительство России в Стокгольме, скинув на здание контейнер с краской.

МИД России настаивает на том, чтобы шведские власти выполняли положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и предприняли меры по выявлению виновников происшествия, подчеркивается на официальном сайте министерства.

В мае сообщалось, что посольство России в Швеции за месяц одиннадцать раз подверглось нападениям беспилотников, которые сбрасывали емкости с краской. В некоторых случаях пострадали автомобили, принадлежащие дипломатической миссии. При этом возможности по охране у российских дипломатов ограничены.

До того российский лидер Владимир Путин, высказываясь о вступлении Швеции в Североатлантический альянс, предупреждал, что наше государство не допустит посягательств на свой суверенитет и защитит свои интересы.