Москвичей предупредили об угрозе града

Нельзя исключить вероятность того, что при грозе, которая ожидается в Московском регионе во вторник, 8 июля, выпадет град. С таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как отметил эксперт, согласно расчетам метеорологов, во второй половине дня 8 июля в Москве и Подмосковье будет наблюдаться кратковременная грозовая деятельность. Москвичей ожидает ливневый дождь с грозой и порывами ветра скоростью до 17 метров в секунду.

Предполагается, что при этом за 10-15 минут в разных районах Москвы выпадет 8-10 миллиметров осадков. Однако довольно скоро небо очистится, пообещал Вильфанд в интервью РИА Новости.

Этот прогноз озвучен на фоне набирающей силу жары в Москве. Как написал метеоролог Михаил Леус в своем Telegram-канале, столица обновила температурный максимум лета. К 17 часам понедельника, 7 июля, температура воздуха в Москве, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, достигла отметки в 28,1 градуса выше нуля – это самый высокий показатель с начала лета-2025.

При этом жара обещает стать аномальной. Гидрометцентр установил предпоследний, "оранжевый", уровень погодной опасности на период до 2:00 14 июля — столбики термометров могут достигать 35 градусов, превышая климатическую норму на семь-девять градусов.