В Госдуме опровергли слух о налоге на турпоездки за рубеж

Сообщения о том, что в Государственной думе задумались над введением сбора на туристические поездки за рубеж, не соответствуют действительности. Об этом заявил в понедельник, 7 июля, глава думского комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

Некоторые средства массовой информации утверждали, что в России может появиться налог на путешествия за пределы страны для юридических лиц — предполагалось введение дополнительного сбора с каждой покупки путевок за рубеж помогло бы поддержать российскую туристическую отрасль.

Однако Тарбаев подчеркнул в своем Telegram-канале, что СМИ "с налогом поторопились", публикуя новости про якобы готовящийся законопроект о введении специального налога для выезжающих за рубеж. В действительности работа в данном направлении не ведется, более того — нет даже предпосылок для ее обсуждения.

Вместе с тем депутат отметил, что "сама идея логична", ведь в России "возник перекос с точки зрения выездного и внутреннего туризма", из-за которого деньги "просто уходят из страны". Было бы разумно предпринять меры, чтобы часть средств оставалась в России на развитие внутреннего туризма — это были бы внебюджетные средства, которые можно было бы тратить на регионы, в которых активно развивается внутренний туризм.

Туризм в России растет рекордными темпами — более 10% в год. За лето ожидается 50 миллионов турпоездок по стране. Один из набирающих популярность видов туризма — речной. Круизы по Волге или Оке снова в моде. Рады туристам и на Дальнем Востоке, Северном Кавказе, Алтае, Кубани, в Крыму и многих других регионах России. Крупными туристическими центрами остаются Москва и Санкт-Петербург.

Озаботилась развитием туризма и такая закрытая страна, как КНДР. По случаю открытия туристической зоны на Кальмасском полуострове прошли масштабные торжества. Глава государства Ким Чен Ын заявил, что это часть грандиозного проекта по строительству территории культурного отдыха мирового уровня.