Силы ПВО сбили за ночь три украинских беспилотника

Российская противовоздушная оборона (ПВО) сбила ночью три украинских беспилотника над Белгородской областью.

Атаки наносились в период с 22:30 мск 7 июля до 7:00 мск 8 июля. Все БПЛА были самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

Ночью губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что один беспилотник атаковал поселок Борисовка. Пострадали три человека, в том числе 1,5-годовалая девочка. В результате взрыва дрона в многоквартирном доме выбиты окна, во дворе повреждены шесть легковых автомобилей.

ВСУ ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне силы ПВО сбили 91 беспилотник.