Наши военные уверенно развивают наступление на всех стратегически важных участках фронта. Освобождены от неонацистов еще два населенных пункта ­ село Бессаловка в Сумской области и Дачное в ДНР.

В районе Часова Яра по неприятелю ударили расчеты БПЛА. Операторы FPV-дронов атаковали тяжелые беспилотники ВСУ, которые доставляют грузы на позиции врага и несут боеприпасы для сброса на наших рубежах.

На Красноармейском направлении точно по разведанным координатам ударили расчеты самоходной артиллерийской установки "Гиацинт". Огнем 152- миллиметровых осколочно-фугасных снарядов была сорвана ротация боевиков на линии боевого соприкосновения. А скопление живой силы на правом берегу Днепра накрыли морские пехотинцы. Точка временной дислокации ВСУ была уничтожена двумя выстрелами гаубицы Д-30.

Воздушное пространство держат под контролем зенитчики. Вооружение ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С", который не имеет аналогов, позволяет нашим бойцам поражать любые воздушные цели противника в установленном диапазоне. Прибыв на заданную позицию, экипаж уже через 10 секунд готов к работе.

А это кадры из тылового района группировки "Центр". В перерывах между оперативными выездами экипаж бронепоезда "Енисей" оттачивает навыки. Задача бойцов железнодорожных войск - техническая разведка путей и восстановление инфраструктуры в ДНР и ЛНР.

В ходе учебных маневров отрабатывают взаимодействие расчётов, входящих в состав бронепоезда. А также - применение разного вида оружия: от зенитных установок и пулемётов "Утёс" до 30-миллиметровой автоматической пушки БМП-2.