Эвакуировал с поля боя раненых товарищей: названы новые герои СВО

Новые примеры отваги и мужества российских военнослужащих в ходе СВО. Ефрейтор Андрей Игольников, перемещаясь на огневую позицию, попал под обстрел ВСУ с использованием FPV-дронов. Уничтожив два беспилотника, он смог добраться в заданную точку. Во время штурма вражеского опорного пункта ефрейтор Игольников использовал дроны Mavic-3 для сброса гранат. Благодаря этому наши военные смогли успешно атаковать и захватить форпост.

Ефрейтор Константин Кузьмин под миномётными обстрелами со стороны ВСУ неоднократно эвакуировал с поля боя раненых товарищей в безопасное место, оказывал медицинскую помощь и помогал их доставить в полевой госпиталь. Также Константин принимал участие в сложных хирургических операциях. Благодаря героизму ефрейтора Кузьмина выздоровели и вернулись в строй 18 бойцов.