ФСБ предупредила о риске получить срок за госизмену из-за фейкового конкурса

В социальных сетях появились призывы к жителям Новосибирской области поучаствовать в неких конкурсах с денежными призами. В действительности это может обернуться уголовным делом о государственной измене, предупреждает региональное управление Федеральной службы безопасности России (ФСБ).

Как поясняет ведомство, речь идет о появлении в Сети информации о проведении фейкового псевдопатриотического проекта. Участникам предлагают за деньги присылать фотографии мостов, переправ, железнодорожных переездов, транспортных развязок и промышленных предприятий.

Реальной целью этой затеи является сбор информации об областной инфраструктуре — для этого новосибирцев провоцируют передавать иностранной стороне сведения, способные причинить ущерб безопасности Российской Федерации.

Россиянам напоминают, что недопустимо снимать указанные объекты и передавать кому-то полученные материалы. За это можно получить реальный срок лишения свободы вплоть до пожизненного, цитирует сообщение спецслужбы РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на жителя Тувы возбудили уголовное дело о государственной измене из-за передачи военной разведке Украины данных о способах пересечения границы России с Монголией. Мужчина работал на украинское Министерство обороны. Суд санкционировал его арест.

В Санкт-Петербурге задержали 23-летнюю россиянку, пытавшуюся подорвать автомобиль сотрудника оборонного предприятия. Она по своей инициативе связалась с украинскими спецслужбами и изъявила готовность заниматься диверсионно-террористической деятельности в обмен на европейский паспорт.