Иноагент Лазарева* сделала горькое признание о жизни за рубежом

Для россиян, сбежавших из России в другие страны, жизнь обернулась не самой приятной стороной. На это посетовала телеведущая Татьяна Лазарева*, признанная в России иностранным агентом и внесенная в реестр террористов и экстремистов.

Лазарева, заочно приговоренная в России к сроку за оправдание терроризма, обретается за рубежом. По ее признанию, "мы сейчас все небогато живем — мы, перебежчики, переездчики внезапные".

Телеведущая пожаловалась, что "денег у всех лишних нет", хотя и не стала подробно распространяться на тему своего финансового положения, сообщает РИА Новости.

Ранее актриса и телеведущая Яна Поплавская сравнила релокантов, которые "сами себя отменили", с тараканами, способными выжить в любых условиях. Поплавскую тревожит лишь то, что они могут поползти обратно, чего очень не хотелось бы: "Пусть работают таксистами, в ресторанах, но не у нас".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что уехавшим россиянам, которые собирают деньги для украинской армии и ругают Россию, будет невозможно вернуться — наша страна вряд ли примет обратно таких людей.

* лицо, признанное иностранным агентом и внесенное Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов