Симонов: Страны БРИКС справедливо считают, что нужна другая валютная система

Насколько реалистична идея создания единой валюты БРИКС? Могут ли основой для её обеспечения стать нефть и другие природные ресурсы? А также - насколько успешно партнёрство в рамках БРИКС позволяет России преодолевать западные санкции?

Итоги саммита БРИКС Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час". На эти и другие вопросы ответил глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

"США очень нервозно реагируют при любом американском президенте на попытки отказаться от доллара как основной валюты. Поэтому на самом деле страны БРИКС справедливо считают, что нужна другая валютная система. И нужна другая глобальная валюта, которая была бы на чем-то основа и чем-то подкреплена", - отметил он.

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