Приостановка поставок американских вооружений киевскому режиму является отражением обычной практики Министерства обороны США. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

По утверждению чиновницы, такова "стандартная проверка Пентагоном всей военной помощи, которую США оказывают всем странам и регионам мира, а не только Украине".

При этом она подчеркнула, что оборонное ведомство Соединенных Штатов в рамках таких проверок стремится удостовериться, что все поставки оружия служат интересам американских военных, сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявляла, что "мы не останавливали отправку вооружений на Украину". Паузу в отправке Киеву зенитных и других ракет она охарактеризовала как единичный пример — "аспект, случай, ситуация, которая изменилась".

Другую версию происходящего предложила член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна. Она заявила, что "Зеленский запретил православную церковь", поэтому "могу обещать, что для вас не будет никакого оружия". Американский политик дала киевскому режиму напутствие: "Ведите переговоры о мире".