Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут сумасшедшие потери в боях против российской армии. С таким заявлением выступила в понедельник, 7 июля, депутат Верховной рады Анна Скороход.

Как подчеркнула нардеп, "мы понимаем, что потери сумасшедшие и нам о потерях не говорят". В подтверждение этого она напомнила, что при обмене останками убитых бойцов Россия передала Украине 6 тысяч тел, тогда как "взамен мы отдали до 100".

Анна Скороход заявила, что "если мы идем к тому, что должны стереть нацию в ноль, мы очень быстро и успешно в этом преуспеваем". Она призвала взглянуть "на демографическую ситуацию, на реальные потери, а не тот бред, циферки для дурачков, которые рисуют" (цитаты по РИА Новости).

Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский рассказал, что потери Вооруженных сил Украины после выхода из Курской области оказались внушительными — ряды выжившей боеспособной группировки поредели на 80%.

Депутат Госдумы Александр Бородай отмечал, что Польша безвозвратно потеряла 15 тысяч наемников за время боевых действий на Украине. Это подтверждает масштабное участие польских военных в конфликта на Украине на стороне ВСУ.