Четырехэтажное здание склада загорелось в Екатеринбурге

Запах едкого дыма сейчас ощущается сразу в нескольких районах Екатеринбурга. Пользователи соцсетей говорят - в воздухе даже можно рассмотреть пепел от сгоревших коробок.

Первые сообщения о пожаре в четырехэтажном складском комплексе появились во второй половине дня. В МЧС предполагают - скорее всего, возгорание началось с боксов, где хранились товары и личные вещи.

Пламя довольно быстро охватило почти половину здания и распространилось на площади в 3500 квадратных метров. На место происшествия стали приезжать владельцы товаров и вещей, хранящихся в складских помещениях. Из той части здания, куда еще не добрался огонь, поначалу пытались вывезти продукцию. Когда часть кровли обрушилась, людям запретили подходить близко.

На месте работают более 70 специалистов и 30 единиц техники. Также на помощь прибыл пожарный поезд.

Информации о пострадавших не поступало. Что послужило причиной пожара, также пока неизвестно.