"Десятки лет у меня нет выходных": Константин Райкин отмечает 75-летие

75-летие отмечает сегодня блистательный актер, художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин. В его послужном списке множество звездных ролей. И каждая - от главной до эпизодической - всегда запоминается. К круглой дате актер относится просто - не замечает. Лучший способ отметить день рождения - выйти на сцену.

Он - сама энергия! На сцене, как всегда, невероятный, импульсивный. И у зрителя просто нет шансов заскучать. У Константина Райкина, конечно, был выбор в жизни. В детстве собирался стать биологом.

"Я учился в школе при университете в Ленинграде в классе с биологическим уклоном. В свободное от школы время я приходил в зоологический сад", - рассказал Константин Райкин.

И, как любому "звёздному" ребёнку, ему было нелегко. Популярность отца - Аркадия Райкина - в Советском Союзе была огромная. А сыну сложно избежать и сравнений, и подозрений в отцовской протекции.

"Вот - папа помогает! Ничто, никто никому в этом деле помочь не может! Потому что, когда артист выходит на сцену, ему - это лобное место - никто ему помочь не может, кроме его собственных умений, его собственного характера, его способностей", - отметил Константин Райкин.

Он выходил на сцену и со знаменитым отцом. И абсолютно один. Объездил всю страну. Ему не доставляло труда в одиночку держать внимание зала. Человек-оркестр. С потрясающей мимикой и пластикой.

Всесоюзную славу, конечно, принёс кинематограф. Первая главная роль. Критики потом писали, что, если бы не Райкин, фильм "Труффальдино из Бергамо" никто бы и не заметил.

Но Райкин мог сыграть и вовсе без слов. Как в фильме "Свой среди чужих, чужой среди своих". Он очень разный - в знаменитых "Служанках", в "Контрабасе". Он и Король Лир, и Ричард Третий, и самый необычный в мире Хлестаков и Гамлет.

Константин Райкин считает: актёрство - не только талант, но и ремесло. И многие годы это ремесло преподает. Начинал в школе-студии МХАТ, продолжает в своей - Высшей школе сценического искусства. Делится секретом - источник его энергии не столько сцена, сколько общение со студентами.

А еще признаётся: подзаряжают энергией две любимые сторожевые собаки и кошка. Он перфекционист и неисправимый трудоголик.

"У меня нет выходных. Кроме отпуска у меня нет выходных. Я б сказал не то, что много лет, а просто десятки лет у меня нет выходных, у меня нет ни суббот, ни воскресений. Мне достаточно ночи, чтобы восстановить свои силы. Поспать недолго - и я нормально", - рассказал Константин Райкин.

И в этом сложном графике свои юбилеи он предпочитает не замечать. Такое и правда возможно, когда вся твоя жизнь – театр. А восьмого июля в расписании снова выход на сцену.