ЕС приготовил миллиардные пошлины на товары из США

Евросоюз готовится к введению пошлин на товары из США на сумму в 116 миллиардов евро в год. Но пока в Брюсселе надеются, что всё же удастся договориться с Вашингтоном о минимизации взаимных тарифов. Об этом сообщает Блумберг.

По данным агентства, ЕС подготовил два блока пошлин, минимальный - объемом в 21 миллиард евро - может коснуться ряда товаров, в том числе аграрных продуктов и мотоциклов. Его планируют ввести в случае, если США не откажутся от действующих сейчас 10-процентных тарифов на европейские автомобили, сталь и алюминий.

Максимальный пакет - на сумму 95 миллиардов евро - включает все ключевые категории американского экспорта - от бурбона до самолётов. Его задействуют, если Вашингтон все-таки введет тарифы на все европейские товары. У сторон есть еще три недели, чтобы договориться. Дональд Трамп отложил повышение до 1 августа. А также опубликовал письма о введении новых пошлин с этой даты - они коснутся более десяти стран, в том числе Японии, Южной Кореи, Казахстана, ЮАР и Сербии.

Ранее американский лидер заявил о намерении ввести дополнительные 10-процентные тарифы в отношении государств, которые поддерживают БРИКС.