Нетаньяху выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира

Мир на Ближнем Востоке возможен, и он охватит всех соседей Израиля. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху - он сейчас находится с официальным визитом в Вашингтоне. Непрямые переговоры с ХАМАС начались на этой неделе в Катаре. Обсуждают прекращение огня в секторе Газа и освобождение заложников.

При этом Тель-Авив подчёркивает, что не допустит создания суверенного палестинского государства. По словам Нетаньяху, переговоры идут с полной поддержкой США.

Усилия Вашингтона так значительны, что израильский премьер номинировал Трампа на Нобелевскую премию мира и вручил соответствующее письмо хозяину Белого дома на торжественном ужине.

Американский лидер отметил, что не знал об этой инициативе израильского политика. За стенами резиденции президента США в это время бушевал антиизраильский митинг.