Татьяна Брухунова попала в грандиозный скандал в Петербурге: вот что случилось

Молодая жена Евгения Петросяна во время отдыха в Санкт-Петербурге крупно оскандалилась. Татьяна Брухунова рассказала о произошедшей с ней бедой, чем разгневала народ.

Избранница юмориста посетовала, что не попала на лекцию о моде из-за такси. Татьяна мечтала посетить это мероприятие и уже предвкушала встречу, но произошел сбой в сервисе, и ни одна машина не смогла приехать за Брухуновой.

"Сижу грустная, капец. Настроение упало ниже плинтуса. Я сейчас должна была быть на класснейшей лекции о моде в дореволюционном Петербурге, куда безумно хотела попасть. Вместо этого я осталась дома", — поделилась Татьяна.

По словам жены Петросяна, когда такси все же удалось вызвать, цены подскочили до трех тысяч рублей за десятиминутную поездку. Отдавать такие деньги Брухунова не захотела.

"А еще особенный цинизм заключается в том, что мне нужно было проехать полторы улицы. В обычное время это порядка 200 рублей. Когда я вызывала сейчас, то они закрутили мне цену в 3,5 тысячи рублей. Как вы спите после такого, это ж хамство, свинство", — негодовала Татьяна.

Россияне от жалоб жены 79-летнего Петросяна обомлели. Народ не понял, что мешало Брухуновой пройти это полторы улицы пешком, скорей всего прогулка не заняла бы больше 20 минут. В комментариях к посту Татьяны разразился скандал. Пользователи Сети обрушили свое негодование на молодую избранницу юмориста.

"Зажрались вы Татьяна. Встали бы да ножками прошлись"; "У меня прям бомбит! Она в своем уме?! Жалуется на таксистов, хотя там идти-то два перекрестка!"; "Ну и прогулялась бы, похвасталась бы своими брендовыми сумочками с лабубу"; "Типа она сейчас выпрашивает у мужа машину с водителем?"; "Вот лентяйка! Тьфу!" — возмущаются люди.



Татьяна на гневные комментарии не отвечает. Жена артиста привыкла к критике, но такого скандала из-за ситуации, в которую мог попасть каждый, явно не ожидала.