Волонтеры помогут освободить детеныша косатки из пластиковой ловушки

Сахалинские активисты помогут освободить детеныша косатки от упаковочной ленты.

Они уже готовятся вылетать на Камчатку, сообщила РИА Новости волонтерская группа помощи морским животным "Друзья Океана".

Волонтеры разобьют лагерь на берегу Авачинского залива, в настоящий момент решаются логистические вопросы. Ситуация с косаткой сложная, но активисты хотят сделать все возможное, чтобы ее спасти.

"Мы отдаем себе отчет, что ситуация травмирования животного сложная. Есть вероятность, что не получится помочь малышке-косатке. Но, мы убеждены, что надо пробовать!", - сообщили волонтеры.

О происшествии стало известно накануне. В Авачинском заливе обнаружили опутанного мусором малыша косатки. В этом возрасте киты быстро растут, веревка будет сильнее давить на тело. Помочь детенышу будет непросто – он всюду следует за мамой.