Со сбежавшей из России Аллой Пугачевой случилось страшное: правду раскрыла Раиса Рязанова

Алла Пугачева с детьми покинула Россию почти три года назад. Примадонна сбежала на частном самолете и пыталась скрыть свой отъезд. Поведение певицы ее поклонники до сих пор не могут понять.

На Родине у Аллы Борисовны было все, а за границей она вынуждена скитаться по коттеджам и квартирам, которые накупила пока была на пике славы. К тому же Примадонна потеряла уважение коллег. Раньше перед ней приклонялись, а некоторые даже побаивались, сегодня же Пугачеву может пнуть кто угодно, не опасаясь за свою карьеру.

Звезда фильма "Москва слезам не верит" Раиса Рязанова считает, что со сбежавшей исполнительницей хита "Айсберг" случилось самое страшное. Актриса не стала молчать и раскрыла правду о происходящем с Пугачевой. "Она сама себя наказала. Для артиста самое страшное — это невостребованность. Кому она нужна на Кипре и в Израиле?" — заявила Рязанова.

Актриса попыталась пристыдить певицу и воззвала к ее совести. "Алла, не стыдно тебе? Тебя так любили в России, тебя обожали! А ты в ответ такой плевок всем в лицо… Совесть есть?" — высказалась звезда кино в беседе с "АиФ".

Рязанова уверена, что Примадонна никогда не беспокоилась о россиянах, ее волновал только финансовый вопрос. Актриса припомнила, что Алла Борисовна "всегда была хабалистая, наглая".

"Никогда ей интересы народа не были важны. Ей деньги были нужны, которые ей нес народ, оплачивая билеты на ее концерты. А она на эти деньги, как выяснилось, покупала виллы за границей", — заключила артистка.