Собянин: Москвичи получат больше рабочих мест рядом с домом

Почти 40 масштабных инвестпроектов планируется реализовать рядом с московскими городскими вокзалами и станциями метро до 2030 года. Благодаря этому будет создано больше 45 тысяч новых рабочих мест.

Как рассказал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин, создание новых рабочих мест за пределами центра - одна из важнейших задач для столицы. Горожане могут найти работу рядом с домом и сократить время на дорогу. Для города тоже есть плюсы: снижается нагрузка на транспортную инфраструктуру.

Всего будет реализовано 37 проектов. В общей сложности инвесторы построят 2 миллиона квадратных метров недвижимости. Экономический эффект для города превысит 150 млрд руб.