Названы сроки возобновления поставок американского оружия Украине

Американские СМИ выяснили, что Вашингтон может возобновить поставки вооружений Украине уже в ближайшие недели. Этот вопрос будет обсуждаться на встрече американских и украинских представителей в Риме и Киеве. Они пройдут на этой и следующей неделе.

Как пишет газета Politico, спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог встретится с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. На переговорах будет обсуждаться вопрос поставок бронетехники.

На прошлой неделе стало известно, что США приостановили поставки Украине всех вооружений, в том числе снарядов и запчастей, а не только некоторых видов. При этом в Госдепе уверяли, что это не означает полного прекращения военной помощи Киеву.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что прекращение поставок оружия Киеву — это "стандартная проверка Пентагоном всей военной помощи, которую США оказывают всем странам и регионам мира, а не только Украине".