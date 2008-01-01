День любви, семьи и верности: как молиться о счастливом браке

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Сегодня вспоминают святых Петра и Февронию Муромских, которые сохранили историю своей любви даже после земной жизни.

История святых

История Петра и Февронии началась тогда, когда простая крестьянка Феврония излечила муромского князя Петра от проказы. Он полюбил ее и женился, но бояре отвергли княгиню-простолюдинку. Пройдя через испытания, они смогли сохранить свою любовь. Петр и Феврония умерли в один день и завещали, чтобы их обоих положили в одну гробницу с тонкой перегородкой. Сегодня мощи Петра и Февронии почивают в Троицком соборе Троицкого монастыря города Мурома.

"Сложности, которые прошли эти люди на пути к счастливой семейной жизни, похожи на непростые брачные отношения в сегодняшней России", - рассказал священник Николай Конюхов.

У святых традиционно просят о семейном счастье и покровительстве браку. Есть специальная молитва Петру и Февронии, прочесть ее можно тут.

День любви, семьи и верности сегодня

День семьи, любви и верности - молодой праздник в России. Он стал альтернативой западному Дню святого Валентина (14 февраля).

Впервые его отметили в 2008 году, а в 2022 году указ о празднике подписал президент Владимир Путин. Несмотря на то, что день сделали официальным праздником, он не дает право на дополнительный выходной. Тем не менее, вечером нужно постараться найти время на семейный досуг. В этом году 8 июля выпало на будний день, все торжественные мероприятия пройдут в ближайшие выходные - 12 и 13 июля.

Символ праздника – ромашка, которая символизирует любовь и уважение в семье. Кроме того, именно этот цветок расцветает в начале июля в полях средней полосы России, а это значит, что букет ромашек к празднику придется как нельзя кстати. По аналогии с валентинками влюбленные дарят друг другу февроньки, в которых признаются в своих чувствах.

Тысячи пар стремятся заключить брак именно в этот день. Считается, что заключенный 8 июля семейный союз будет крепким и счастливым. Семьям, которые прожили вместе более четверти века, выдают специальную медаль "За любовь и верность".

Что нельзя делать в праздник

Сегодня не стоит ругаться, выяснять отношения, сплетничать и лгать. Нежелательно уезжать в командировки и даже ненадолго расставаться. Также не стоит возиться с тестом – это может навлечь финансовые проблемы.

Венчаться в этот день запрещено, так как праздник попадает на время Петрова поста.

Семья строится на любви, взаимопонимании, заботе о детях и почитании старших. День памяти Петра и Февронии именно про это.