Наводнения и засуха: жителей Европы эвакуируют из-за непогоды

Европа - во власти непогоды. Четыре человека пострадали в Польше в результате шторма. Ураганный ветер сбивал с ног, валил деревья и обрывал линии электропередачи. 55 тысяч человек остались без света.

Крупный град выпал в Италии. Помяты крыши машин. Серьезно пострадали сельхозугодия. На севере и юго-западе страны бушуют наводнения. Погибла пожилая женщина. Еще два человека получили травмы.

Другие государства континента изнывают от жары и засухи. С начала лета от зноя погибли 8 европейцев. Температурные рекорды привели к возникновению природных пожаров. В Испании и Франции выжжены сотни гектаров земли. Сотрудники экстренных служб не могут взять ситуацию под контроль. Жителей эвакуируют в безопасные районы.