Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Миши Шилова из Пензенской области

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Наш сюжет о 14-летнем Мише Шилове из Пензенской области. Мальчик борется со смертельным заболеванием - острым лимфобластным лейкозом. Организм ребенка крайне тяжело поддавался лечению - в процессе возникали серьезные осложнения, угрожающие жизни. Несмотря на это, врачам удалось добиться ремиссии. Но в любой момент рак может вернуться и переживет ли Миша ещё один блок изнуряющей химиотерапии - неизвестно. Чтобы не допустить рецидива, необходим курс специальными препаратами. Они помогут закрепить имеющиеся результаты и сохранить ремиссию. Но стоят лекарства более семи с половиной миллионов рублей. У родителей такой суммы нет.

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный фонд World Vita начинают сбор средств на лечение Миши. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR - код, расположенный на экране, перейти по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Лечение нужно начать как можно скорее.

Мир научной фантастики для Миши более притягательный, чем его собственный, в котором - капельницы, тяжелые препараты и белые больничные стены.

"Мы проводим в различных стационарах, в основном, в городе Пензе, по 250 дней в году в течение нескольких лет", - рассказала Ольга Шилова, мама Миши.

Миша стал серьезно и продолжительно болеть с самого раннего детства. Врачи подозревают у мальчика врожденный иммунодефицит. У мамы - постоянный страх за жизнь сына. Уже несколько раз его чуть не потеряли.

"В 4 года во время лапароскопической диагностики нечаянно была разорвана вена в брюшной полости. Миша потерял много крови, появилась спаечная болезнь. И уже через год, как осложнение после первой операции, была вторая операция по кишечной непроходимости", - говорит Ольга Шилова.

Год назад у мальчика появились слабость, боль в горле и высокая температура. Думали - очередная простуда, но анализ показал страшное - рак крови, острый лимфобластный лейкоз.

"Уже было почти 100% поражение костного мозга по пункции, и утром мы приехали на ногах, вечером он уже не мог встать с кровати. Причем, у нас не просто стандартный лейкоз, а с генетическими поломками. Высокая группа риска", - рассказала мама Миши.

Мальчику назначили срочную пересадку костного мозга. Почти сразу приступили к химиотерапии, которую организм Миши переносил тяжело. Ребёнок не мог встать с кровати, а потом начались осложнения.

"Химиотерапия повредила стопы, нервное окончание стоп нижних конечностей. Миша не мог ходить. То есть когда мы прилетели на самолете сюда в Питер осенью прошлого года, мы его везли на инвалидной коляске", - говорит Ольга Шилова.

Мальчик упал и получил травму коленного сустава. Пересадку костного мозга пришлось перенести, ее заменили на еще один высокодозный блок химиотерапии, который вызвал новое осложнение - сбой дала поджелудочная железа.

"Миша недели три вообще не мог ничего есть, даже принимать воду, потому что сразу открывалась рвота, не усваивалась никакая пища и даже вода", - рассказывает Ольга Шилова.

В свои 14 подросток полупрозрачный, до сих пор - на строжайшей диете. Чтобы победить лейкоз и закрепить полученную ремиссию, необходим срочный курс специальными препаратами. Но стоят они более семи с половиной миллионов рублей. Папа мальчика – после инсульта, мама – постоянно в больницах с сыном. Семья просит о помощи.

"Миша очень хочет жить. Лейкоз – это очень страшное заболевание. И промедление в лечении очень опасно для ребенка. Помогите Мише выздороветь! Спасите ему жизнь. Мы вас очень просим", - говорит мама Миши.

В семье Мишу называют "ученым". Он легко рассуждает на самые разные темы - например, о колонизации Марса или о мировой истории. У Миши на всё свои гипотезы, в том числе о развитии науки на ближайшие 50 лет. И ему очень важно, чтобы у него был шанс их проверить.

Ещё раз напомним - времени у Миши очень мало, рак может вернуться в любой момент. Начать терапию нужно как можно скорее и ваша помощь нужна прямо сейчас. Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Михаила Шилова, программа 2316