МТПП организовала интернет-марафон "Мосты вместо барьеров: семейная медиация"

Как уладить семейные конфликты, вернуться к конструктивному диалогу и укрепить отношения, знают участники первого интернет-марафона "Мосты вместо барьеров: семейная медиация".

Мероприятие организовала Московская торгово-промышленная палата. Более 100 специалистов из 72 регионов страны - от Камчатки до Калининграда - поделятся опытом и обсудят эффективные медиативные техники, когда спор разрешается с помощью нейтрального посредника.

В День семьи, любви и верности участники интернет-марафона сформируют единое экспертное пространство по вопросам защиты прав детей, укрепления института семьи и продвижения ценностей ответственного родительства.