Лайма Вайкуле обрушилась на Россию с новой порцией обвинений: "Они делают все не так!"

Лайма Вайкуле последние годы живет в Латвии и в Россию ни ногой. Певица не только не поддержала СВО, но и дала понять, что никогда не симпатизировала СССР. Да и вообще, по версии Вайкуле, она получила известность не благодаря любви публики, а судьбе и "бабушке, которая пела в церковном хоре". "Союз тут ни при чем. Он, кроме плохого, ничего хорошего мне не дал", — отрезала Лайма.

Теперь же певица выступила с новой порцией критики. Вайкуле считает Москву виноватой в том, что Азербайджан не пускает к себе российских музыкантов.

Напомним, что Баку отменил концерты и театральные постановки с участием россиян. Решение было связано с массовыми задержаниями азербайджанцев в Екатеринбурге.

Когда у Лаймы поинтересовались, что она думает по этому поводу. Артистка, конечно же, обвинила в произошедшем страну, в которой годами зарабатывала деньги.

"Все сейчас случилось не так. Знаете, у меня есть песня "я делала всё не так". Это тоже относится к тому, что затеяли в России. Они делают все не так", – высказалась исполнительница хита "Пикадилли" в интервью, отрывок которого опубликовал Telegram-канал "Хуже и не скажешь".