Дженнифер Энистон отвергла предложение Брэда Питта и улетела на курорт со статным красавцем

Брэд Питт и Дженнифер Энистон прожили в браке 5 лет. Даже после предательства и развода они смогли остаться в теплых отношениях. Когда с актрисой случилась беда, бывший муж пришел ей на помощь. Вот только Джен не приняла ее.

Дело в том, что в мае безумный фанат протаранил ворота особняка Энистон в Лос-Анджелесе. Актриса в тот момент была дома, только благодаря охраннику преступник не добрался до Дженнифер. Мужчину задержали и передали полиции. После нападения актриса призналась, что не чувствует себя в безопасности, находясь дома. В ответ Питт предложил бывшей жене переехать к нему, пока она не уладит вопрос с жильем.

Но Энистон решила не бередить старые раны. Актриса придумала кое-что получше. Она отправилась в отпуск с популярным в Голливуде коучем Джимом Кертисом. Парочка улетела на Майорку. В компании друзей Джейсона Бейтмана и его жены Аманды они отдыхают на яхте.

В аэропорту Энистон с приятелями сняли папарацци Daily Mail. "Дженнифер выглядела шикарно в черной майке, шляпе с широкими полами и расклешенных джинсах, когда она прилетела на Майорку. Энистон с энтузиазмом знакомит Кертиса со своими близкими друзьями, актером Джейсоном Бейтманом и его женой Амандой Анкой", — описывает увиденное британский журналист.

Поговаривают, что у Джен со статным блогером-красавцем бурный роман. Якобы по методике Кертиса актриса избавилась от аэрофобии, это их очень сблизило.