Пашинян заявил о захвате Армянской апостольской церкви "антихристом и собакоедом"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что лично будет руководить освобождением Армянской апостольской церкви (ААЦ).

Глава армянского кабмина считает, что "Дом Иисуса Христа" захвачен антихристовой, антинациональной, антигосударственной группой.

"Дом Иисуса Христа занимает антихрист и собакоед", - заявил Пашинян в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России – прим. ред.).

Высказывания Пашинина стали продолжением его затяжного конфликта с Армянской апостольской церковью (ААЦ). Ее представителей и сторонников премьер – министр обвиняет в попытке захвата власти в стране. За церковь заступился бизнесмен Самвел Карапетян. Его арестовали по обвинению "в публичном призыве к свержению власти". Свою вину он признал вину. Кроме того, по делу арестован архиепископ Микаэл Аджапахян.