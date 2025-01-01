Погоревала чуть из-за Тиммы и хватит: Анна Седокова хвастается подарками от нового любовника

Певица Анна Седокова 17 декабря потеряла мужа. Янис Тимма покончил с собой в ночь, когда певица праздновала день рождения. Супруги находились на финальной стадии развода.

Седокова после трагедии оказалась в клинике. Анна говорила, что ей страшно выходить к людям. Почти полгода артистка приходила в себя и училась жить заново. Зато теперь певица готова снова любить и быть любимой. Судя по соцсетям исполнительницы, у нее новый роман.

Экс-солистка группы "ВИА Гра" похвасталась подарком от любовника. В своем микроблоге она показала роскошный букет роз. На фото Анна позирует на полу в оранжевой сарафане, игриво спустив с плеча одну бретельку. Перед артисткой стоит огромная корзинка с белыми цветами.

Кто прислал букет, Седокова не говорит. Однако недавно появились слухи, что Анна встречается с Юрием Киселевым, известным под псевдонимом ЮрКисс, который младше певицы на 15 лет. Якобы на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) они появились вместе и вели себя как влюбленные. Подтверждения этой информации нет.

Напомним, Анна Седокова трижды была замужем, у нее трое детей. От последнего мужа Янисы Тиммы певица не успела родить наследника, хотя они были в браке четыре года.