Андрей Мерзликин развелся с женой, которая родила ему четверых детей

Актер Андрей Мерзликин развелся с женой Анной после 20 лет брака. Иск в суд подал артист, и в День семьи, любви и верности его заявление было одобрено.

"Рассмотрено дело, брак расторгнут", — сообщили РИА Новости в суде.

В браке с Анной Мерзликиной звезда "Бумера" состоял с 2006 года. Жена родила актеру четверых детей: двоих сыновей и двоих дочери. Причину развода экс-супруги не называют. В Сети ходят слухи о неверности артиста, якобы он увлекся инструктором по скалолазанию, которую зовут Полина.

Ранее о разводе высказалась Анна Мерзликина. Она заявила, что муж был ей верен все 20 лет брака.

"Друзья, подробностей не будет! Хочу сказать лишь одно — Андрей честный и порядочный мужчина. Не надо придумывать то, чего не было. Спасибо всем, кто с уважением относится к нашей личной жизни!" — сказала экс-жена актера.

Отметим, что Андрей Мерзликин известен зрителям по роли Димона в культовой ленте "Бумер", также он играл в таких фильмах, как "Брестская крепость", "И снова здравствуйте", "Триггер", "Мосгаз", "Территория".