Появилось видео драки в парламенте Армении

В парламенте Армении произошла массовая драка между депутатами от правящей партии "Гражданский договор" и представителями оппозиционной фракции "Армения".

На внеплановом заседании рассматривали ходатайство прокуратуры о лишении неприкосновенности депутата от "Армении" Артура Саркисяна. Его подозревают в организации теракта и попытке захвата власти.

После своего выступления Саркисян решил покинуть зал заседаний, но в это время на него сзади напал депутат от "Гражданского договора" Ваге Галумян. Началась массовая потасовка. Вице-спикеру парламента Рубену Рубиняну пришлось объявить перерыв в заседании.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что лично будет руководить освобождением Армянской апостольской церкви (ААЦ), которая, по его мнению, причастна к "дестабилизации обстановки" в стране.