Госдума утвердила Никитина на пост главы Минтранса

Госдума сегодня единогласно утвердила кандидатуру Андрея Никитина на пост руководителя Минтранса. Ранее он занимал должность заместителя главы ведомства, а накануне Владимир Путин назначил его исполняющим обязанности министра.

На заседании нижней палаты парламента Никитин представил депутатам инициативы по улучшению работы Минтранса. В числе приоритетов - комфортные поездки для многодетных семей, внедрение технологий искусственного интеллекта и беспилотного управления, а также строительство высокоскоростных магистралей, которые помогут значительно сократить время в пути.