Госдума утвердила Никитина на пост главы Минтранса

Госдума сегодня единогласно утвердила кандидатуру Андрея Никитина на пост руководителя Минтранса. Ранее он занимал должность заместителя главы ведомства, а накануне Владимир Путин назначил его исполняющим обязанности министра.
На заседании нижней палаты парламента Никитин представил депутатам инициативы по улучшению работы Минтранса. В числе приоритетов - комфортные поездки для многодетных семей, внедрение технологий искусственного интеллекта и беспилотного управления, а также строительство высокоскоростных магистралей, которые помогут значительно сократить время в пути.
"Были озвучены определённые проблемы, в том числе связанные с текущей ситуацией в аэропортах. И эти проблемы нужно превращать в задачи, а задачи нужно решать. Поэтому, как правильно сказали, это один из тех приоритетов, которыми я уже занимаюсь", - отметил Андрей Никитин.