Всероссийское общество слепых отмечает 100-летие со дня создания

Старейшая в нашей стране организация людей с ограниченными возможностями - Всероссийское общество слепых - отмечает юбилей. Ее создали ровно 100 лет назад для защиты прав слепых, их социальной поддержки, реабилитации и помощи в трудоустройстве.

В честь круглой даты в Москве проходят праздничные мероприятия. Вечером в колонном зале Дома Союзов состоится концерт с участием звезд, а сейчас членам объединения вручают награды.

Всего в организации 185 тысяч человек, в том числе дети с ограничениями по зрению. Отделения работают в большинстве регионов, в том числе Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.